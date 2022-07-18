Emir Abdullahiyan: Astana zirvesi yarın Tahran'da düzenleniyor

İran devlet televizyonu göre, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, "Astana sürecinin garantör başkanlarının üçlü toplantısı yarın İran, Türkiye ve Rusya Cumhurbaşkanlarının katılımıyla Tahran'da düzenlenecek" dedi.

Emir Abdullahiyan,"Suriye ile Türkiye arasındaki yeni güvenlik krizi yönetilmeli ve ben Ankara ve Şam ziyaretimde Cumhurbaşkanı Reisi'nin bu konudaki mesajını iletmiştim"diye konuştu.

Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan "Türk tarafı, Suriye sınırında 30 kilometre derinliğinde bir askeri harekat olasılığını konuşuyor ve biz bu krizi diplomasi yoluyla çözmeye çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.