İran Enerji Bakanlığı'ndan üst düzey bir heyet Afganistan'a gidecek

Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan bu telefon görüşmesinde son zamanlarda yağan yağmurlara ve Hirmend Nehri'nde akan sulara değinerek, suyun İran'a ulaşması ve İran'ın su hakkını karşılaması için yapay engellerin olmamasını temenni etti.

Emir Abdullahiyan yakında, İran Enerji Bakanlığı'ndan üst düzey bir heyetin mevcut engelleri incelemek ve ortadan kaldırmak ve Afgan makamlarıyla su hakkını görüşmek üzere Afganistan'a gideceğini söyledi.

İran'daki özel sektör aktivistlerinin Afgan ekonomisine katılma konusundaki ilgisine dikkat çeken Emir Abdullahiyan, "İran, Afganistan'daki özel sektörünün varlığını ve faaliyetlerini desteklemekte ve aynı zamanda özel sektör faaliyetlerinin Afganistan ekonomisindeki önemi nedeniyle Afgan makamlarının Afganistan'daki İranlı ekonomik aktivistleri desteklemesini beklemektedir" dedi.

Afganistan'ın geçici hükümetinin Dışişleri Bakan Vekili Muttaki de bu telefon görüşmesinde, iki ülke arasındaki ilişkileri kardeşçe ve Afgan milletine yardım yolunda olarak nitelendirdi.

İran Enerji Bakanlığı'ndan bir heyetin Afganistan'a yapacağı ziyareti memnuniyetle karşılayan Muttaki, "İran su hakkına bağlıyız. Su mevcut olunca İran'a aktaracağız" dedi.

Muttaki, Afganistan Tarım Bakanlığı'ndan oluşan bir heyetin Tahran'ı ziyaret edeceğini duyurdu.