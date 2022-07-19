Emir Abdullahiyan ile Borrell telefonda görüştü

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell arasında dün telefon görüşmesi gerçekleştirildi.

Görüşmede Emir Abdullahiyan, Borrell ve Nükleer Görüşmeler Koordinatörü Enrique Mora'yı çabalarından dolayı takdir etti.

İtalya ve Fransa dışişleri bakanlarıyla yaptığı görüşmelere değinen Emir Abdullahiyan, ABD'nin tutumunu eleştirerek, "Beyaz Saray, şüphelerini ve aşırı taleplerini bir kenara bırakıp anlaşmaya ulaşmak için gerçekçi adımlar atmalı, aynı zamanda geçmişteki verimsiz davranışları tekrarlamayı, baskı ve yaptırım yöntemine başvurmayı bırakmalıdır." dedi.

Emir Abdullahiyan ayrıca, İran, Rusya ve Türkiye liderleri arasında Tahran'da yapılacak üçlü toplantıya atıfta bulunarak İran'ın gıda ve enerji güvenliği ile ilgili yaklaşımını açıkladı.

İran Dışişleri Bakanı, Ukraynalı mevkidaşı ile yaptığı son görüşmeye de atıfta bulunarak Ukrayna tahıllarının ihracatını kolaylaştırmanın büyük önem taşıdığını bildirdi.

Bu telefon görüşmesinde ABD yetkilisi de, İran tarafının bugüne kadarki müzakere sürecindeki olumlu ve ciddi iradesini takdir ederek, mevcut durumda tarafların fikirlerinin sunulması ve özetlenmesi gerekliliğini de vurguladı.

Borrell, İran'ın nihai bir anlaşmaya varmak için engelleri aşma ve kalan bazı anlaşmazlıkları çözme girişimlerini takdir edererek, kendisi ve yardımcısının tüm taraflarla iletişim ve istişare yoluyla bu süreci kolaylaştırmaya ve hızlandırmaya hazır olduklarını dile getirdi.