İran ve Macaristan dışişleri bakanları arasında telefon görüşmesi

İki bakan bu telefon görüşmesinde ikili ilişkiler ve Ukrayna krizi de dahil olmak üzere uluslararası bazı meseleler hakkında görüş alışverişinde bulundular.

Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan geçen yıl yaptığı Macaristan ziyaretinin sonuçlarına değinerek, "Macaristan ile ilişkilerin geliştirilmesi İran için bir önceliktir" dedi.

İran ve Macaristan arasındaki ekonomik ve ticari işbirliği sürecinin büyümekte olduğunu belirten Emir Abdullahiyan, "Yakın gelecekte iki ülkenin ortak ekonomik komisyonunun düzenlenmesi ikili ilişkilerin hızlandırılması için uygun bir platform sağlayabilir" ifadesini kullandı.

Emir Abdullahiyan, İran halkına yönelik baskıcı yaptırımların kaldırılması için yapılan görüşmeler süreciyle ilgili olarak, "Barışçıl nükleer bilgimizi korumaya ve geliştirmeye kararlıyız. Aynı zamanda aptırımların kaldırılmasına yönelik müzakereler sürecinde, iyi ve istikrarlı bir anlaşmaya varma konusunda oldukça ciddiyiz ve Avrupa Birliği üzerinden görüşme yapmaktayız. ABD tarafının gerçekçi davranmasını ve tüm tarafların anlaşmaya dönüşünü hızlandırarak kolaylaştırmasını temenni ederiz" ifadelerinde bulundu.

Ukrayna krizine değinen Emir Abdullahiyan, İran'ın savaşı ve yaptırımları reddetme konusundaki ilkeli tutumunu vurgulayarak, "İran Ukrayna krizinin çözülmesi için siyasi bir çözüm yoluna odaklanmaktan yanadır. Bu bağlamda, Moskova ve Kiev arasındaki istişareler, bu krizin çözümünü hızlandırmanın yanı sıra enerji ve gıda güvenliğini sağlamaya yardımcı olmak için siyasi bir çözümü güçlendirmeye ve desteklemeye devam ediyor. Bu konuda Rusya ve Ukrayna yetkilileriyle de görüşmelerimiz oldu" diye kaydetti.

Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto da, Tahran-Budapeşte arasındaki ikili ilişkilerin iyileştirilmesi gerektiğini vurgulayarak, "Macaristan, uluslararası forumlarda her zaman İran'ın dengeli yaklaşımını desteklemekte ve özellikle ekonomik alanda ilişkileri daha da geliştirmek için ortak bir ekonomik komisyon kurmaya hazırdır" dedi.

İran'ın bölgede ve dünyada istikrarı sağlama çabalarını takdir eden Peter Szijjarto, "Ukrayna'da barış, Orta Doğu'da istikrar istiyoruz ve bu bağlamda İran'ın bölgede istikrarın sağlanması ve Tahran'da Astana Zirvesi'nin düzenlenmesindeki rolünü takdir ediyoruz" ifadesini kullandı.

Szijjarto ilaveten İranlı mevkidaşı Emir Abdullahiyan'ı Macaristan'ı ziyaret etmeye davet etti.



