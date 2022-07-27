Çin: İran ile kapsamlı stratejik ortaklığı derinleştirmeye çalışıyoruz

Çin'in Tahran Büyükelçisi Chang Hua, kişisel Twitter hesabından şöyle bir paylaşımda bulundu:

Çin, iki ülke arasında çeşitli alanlarda pragmatik işbirliğini artırmak ve iki ülkenin liderleri arasındaki önemli anlaşmaya dayalı olarak Pekin-Tahran kapsamlı stratejik ortaklığını derinleştirmek için İran ile işbirliği yapmaya isteklidir.

Çin Halk Cumhuriyeti Gümrük Genel İdaresi tarafından yayınlanan en son istatistikler, Çin ile İran arasındaki ticaret hacminin geçen yılın aynı dönemine göre %23 artarak 8 milyar 263 milyon dolara ulaştığını gösteriyor"