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27 Tem 2022 14:26

Çin: İran ile kapsamlı stratejik ortaklığı derinleştirmeye çalışıyoruz

Çin: İran ile kapsamlı stratejik ortaklığı derinleştirmeye çalışıyoruz

Çin'in Tahran Büyükelçisi Chang Hua, attığı bir tweette, 2022 yılının ilk yarısında İran'dan Çin'e ihracat hacminin yüzde 31 büyüme yaşadığını belirterek, Pekin ve Tahran arasındaki kapsamlı stratejik ortaklığı sürekli olarak derinleştirmeye çalıştıklarını bildirdi.

Çin'in Tahran Büyükelçisi Chang Hua, kişisel Twitter hesabından şöyle bir paylaşımda bulundu:

Çin, iki ülke arasında çeşitli alanlarda pragmatik işbirliğini artırmak ve iki ülkenin liderleri arasındaki önemli anlaşmaya dayalı olarak Pekin-Tahran kapsamlı stratejik ortaklığını derinleştirmek için İran ile işbirliği yapmaya isteklidir.

Çin Halk Cumhuriyeti Gümrük Genel İdaresi tarafından yayınlanan en son istatistikler, Çin ile İran arasındaki ticaret hacminin  geçen yılın aynı dönemine göre %23 artarak 8 milyar 263 milyon dolara ulaştığını gösteriyor"

News Code 1903784
https://tr.mehrnews.com/news/1903784/

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