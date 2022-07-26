Asaib-i Ehli Hak Hareketi'nden 'Türkiye' açıklaması

Irak medyasına göre; Hazali, iki saatten fazla süren sohbet esnasında, Zaho’da Iraklı sivillerin hayatını kaybettiği saldırının ardından Irak ile Türkiye arasında yaşanan gerginliğe ilişkin, “Irak’ta yeni hükümet, Türkiye ile PKK ve su sorununu çözmek için stratejik bir anlaşma imzalamaya hazırdır.” dedi.

“Heşdi Şabi Irak topraklarından komşu ülkelere saldıran tüm silahlı grupları önleyebilecek güçtedir” diyen Hazali, “Şimdiki Türk işgali ABD işgalinden daha tehlikelidir.” değerlendirmesinde bulundu.

Mustafa el-Kazımi hükümetini sert sözlerle eleştiren Hazali, “Geçici hükümetin hiç bir kararı yasal değildir ve yeni hükümet tek kalemde hepsini reddedecek.” diye konuştu.