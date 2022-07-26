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26 Tem 2022 20:12

Asaib-i Ehli Hak Hareketi'nden 'Türkiye' açıklaması

Asaib-i Ehli Hak Hareketi'nden 'Türkiye' açıklaması

25 Temmuz akşamı Twitter üzerinden açılan sohbet odasına katılan Irak Asaib-i Ehli Hak Hareketi Genel Sekreteri Kays el-Hazali, gündemdeki konulara ilişkin kendisine yöneltilen soruları yanıtladı.

Irak medyasına göre; Hazali, iki saatten fazla süren sohbet esnasında, Zaho’da Iraklı sivillerin hayatını kaybettiği saldırının ardından Irak ile Türkiye arasında yaşanan gerginliğe ilişkin, “Irak’ta yeni hükümet, Türkiye ile PKK ve su sorununu çözmek için stratejik bir anlaşma imzalamaya hazırdır.” dedi.

“Heşdi Şabi Irak topraklarından komşu ülkelere saldıran tüm silahlı grupları önleyebilecek güçtedir” diyen Hazali, “Şimdiki Türk işgali ABD işgalinden daha tehlikelidir.” değerlendirmesinde bulundu.

Mustafa el-Kazımi hükümetini sert sözlerle eleştiren Hazali, “Geçici hükümetin hiç bir kararı yasal değildir ve yeni hükümet tek kalemde hepsini reddedecek.” diye konuştu.

News Code 1903773
https://tr.mehrnews.com/news/1903773/

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