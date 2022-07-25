Irak yine Türkiye'yi suçladı

Irak Savunma Bakanı Cuma İnad, Suudi Arabistan merkezli El-Arabiya televizyonuna verdiği demeçte, geçtiğimiz günlerde Kuzey Irak'taki Zaho bölgesinde 9 kişinin ölümüne yol açan saldırıyla ilgili bilgi verdi.

Iraklı bakan, olayın nedeninin Türk ordusunun kullandığı 155 mm bomba olduğunu kaydetti.

Bağdat'ın bir süredir Ankara'ya "Musul'daki Başika Üssü'nü boşaltın" çağrısında bulunduğunu, bu çağrıya Türkiye'den olumlu bir cevap alamadıklarını söyleyen İnad, "Türkiye, Irak'a girmek için IŞİD'e karşı savaştan yararlandı." dedi.

İnad ayrıca, "Gelinen noktada bir tugay büyüklüğünde bir Türk kuvveti Irak kuzeyinde 20 kilometre derinlikte alana nüfuz etti." ifadelerini kullandı.

Türkiye-Irak sınırında yeni bir muhafız tugayı oluşturulması gerektiğini savunan İnad, "Sınırları kapatma ve ilişkileri kesme kararı Türkiye'ye zarar verir." yorumunda bulundu.