Türkiye-Irak krizi spora yansıdı

Son günlerde Türkiye ve Irak arasında yaşanan Zaho krizi, 9-18 Ağustos 2022 tarihleri arasında Konya'da düzenlenecek 5. İslami Dayanışma Oyunları'na yansıdı.
Arap medyasına göre; Irak Milli Olimpiyat Komitesi, Konya'daki spor oyunlarda katılmama kararı aldı.
Ne olmuştu?
Zaho Kaymakamı Muşir Beşir, ilçenin Derkar kasabasına bağlı Perex köyünün 20 Temmüz Çarşamba günü öğlen saatlerinde bombalandığını, saldırı sonucu 9 kişinin yaşamını yitirdiği, 23 kişinin de yaralandığını açıklamıştı. Beşir, bombardımanın Türkiye tarafından gerçekleştirildiğini söylemişti.
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