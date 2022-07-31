Blinken, Siyonist Bakan ile İran'ı görüştü

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Siyonist Rejim Savaş Bakanı Benny Gantz ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Biden'ın Ortadoğu ziyaretinin yanı sıra Siyonist Rejim ile ABD arasındaki askeri işbirliğinin derinleştirilmesi, nükleer anlaşma ve İran'a karşı azami baskı politikası da ele alındı.

Siyonist Bakan ayrıca, Tel Aviv'in Filistinli gazeteci Şirin Abu Akile'nin suikastına ilişkin soruşturmayı tamamlamak için çalıştığını ve bu soruşturmanın sonuçlarını ABD'ye bildireceğini söyledi.