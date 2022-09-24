İran'dan Blinken'in iddiasına tepki

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, Twitter'den yaptığı paylaşımda, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in İran Ahlak Polisi ve üst düzey 7 güvenlik yetkilisine yaptırım uygulayacaklarına dair iddiasına tepki gösterdi

Nasır Kenani'nin paylaşımında şu ifadelere yer verildi:

"ABD, hem ülke içinde hem de dışında bu utanç verici insan hakları tarihiyle, kendisini daha üstün bir ahlaki konumda görmeye ve dünyaya vaaz vermeye nasıl cüret eder?

Bay Blinken, polisinin sadece dokuz ayda çoğu siyah olan 730 kişiyi vurup öldürdüğü bir ülkenin Dışişleri Bakanı olduğunu hatırlamalı."

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken attığı bir tweette, ABD'nin İran Emniyet Güçleri'ne bağlı Ahlak Polisi ve üst düzey 7 güvenlik yetkilisine yaptırım uygulayacağını bildirmişti.