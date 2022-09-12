  1. Ekonomi
12 Eyl 2022 10:33

İran'dan Irak'a ihracat rakamları arttı

İran'dan Irak'a ihracat rakamları arttı

İran Dışişleri Bakanlığı Ekonomik Diplomasiden sorumlu Bakan Yardımcısı Mehdi Seferi, İran'ın Irak'a yaptığı ihracatın 14 milyar dolar civarında olduğunu söyledi.

İran Dışişleri Bakanlığı Ekonomik Diplomasiden sorumlu Bakan Yardımcısı Mehdi Seferi, İran-Irak ekonomik ilişkilerini değerlendirdi.

Seferi İran ve Irak arasındaki ticaretin önemine değinerek, İran'ın Irak'a yaptığı ihracatın 14 milyar dolar civarında olduğunu ifade etti.

Seferi ayrıca İran'ın Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'ta özel bir sergi düzenleyeceğini belirterek, "Bu serginin düzenlenmesi ve İran'ın özel ve ticari sektörünün aktif katılımı çok önemlidir ve Türkmenistan'a ihracat ve ticaret dengesini artıracaktır" dedi.


 

News Code 1904722
https://tr.mehrnews.com/news/1904722/

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