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31 Tem 2022 14:56

Iğdır'da Muharrem etkinliği dün akşam itibari ile başladı

Iğdır'da Muharrem etkinliği dün akşam itibari ile başladı

Türkiye'nin Iğdır kentinde Muharrem ayı münasibeti ile her akşma matem merasimi düzenlenecek.

Türk medyasına göre, Hazreti Peygamber'in torunu Hazreti Hüseyin ve 72 yakınının şehit edilmesinin yıldönümünde Iğdırlı vatandaşlar, Kerbela şehitlerini anma etkinliklerine dün akşam itibari ile başladı.

Kentin geneli siyaha bürünürken, kent geneline "Iğdır'da Sünni-Şia, İmam Hüseyin'in yasını tutuyor. Hz. Peygamberimize başsağlığı diliyor" pankartları asıldı. Iğdır merkez Bağlar Mahallesi Hacı Hacer Camii önünde akşam bir araya gelen vatandaşlar burada mersiyeler okuyarak Hazreti Hüseyin ve 72 yakını için dua etti. Iğdır'da vatandaşlar, Muharrem ayının 10. gününe kadar akşamları camilerde toplanıp yas törenleri düzenleyecek. Aşura Merasimi 10. günde belediye meydanında düzenlenecek büyük bir program ile Hz. Hüseyin ve 72 yakınının anılması ile devam edecek.

News Code 1903857
https://tr.mehrnews.com/news/1903857/

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