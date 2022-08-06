Iğdır'da "Dünya Ali Asgar Günü" töreni

Iğdır'da, Muharrem ayı etkinlikleri kapsamında, Hz. Hüseyin'in Kerbela'da şehit edilen 6 aylık bebeği Ali Asgar için matem töreni düzenlendi.

Zehra Ana Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Iğdır Temsilciliği tarafından Yeraltı Çarşısı üzerinde düzenlenen törene, çok sayıda kadın ve bebek katıldı.

Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından okunan Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Iğdır Müftüsü İrfan Açık, törende, Hz. Hüseyin'in yolunun Hz. Muhammed'in yolu olduğunu söyledi.

Sıcağa, susuzluğa rağmen Hazreti Hüseyin'in şehadete yürürken bile farz olan ibadetlerinde geri durmadığını ifade eden Açık, şöyle devam etti:

"Hz. Muhammed'e, dine olan bağlılıkları, en güzel bir şekilde son demine kadar yaşadılar. Bu gün havanın sıcak olasına rağmen mezhebi ne olursa olsun, Ehlibeyt aşıkları olarak hepimiz buradayız. Bu hususta ittifak noktamız şudur 'reyhan çiçeği' dediği, 'cennetin gençleri' dediği peygamber efendimiz, kucağına aldığı, 'bu benim torunumdur, bu benim yavrumdur, onu seven beni sever' dediği Hz. Hüseyin'i, arkadaşlarını, yavrularını anmak için buradayız."

Kaynak: Anayurd