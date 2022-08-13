Meşhed Antropoloji Müzesi'ne kısa bir bakış

Meşhed Antropoloji Müzesi ziyaret etmek turistlerin sadece İranlıların kültürüne ve tarihine değil, aynı zamanda bu ülkenin eşsiz mimarisine ve sanatına daha fazla tanık olmaları için özel bir fırsattır.

Meşhed Antropoloji Müzesi binası, Safevi hanedanına kadar uzanan özel ve tarihi bir yapıdır. Antropoloji Müzesi binası aslında Mehdi Gholi Beik banyosu olarak bilinen Meşhed'in en eski ve en büyük geleneksel banyolarından biriydi. Binaya girdiğinizde, duvar ve tavanlardaki özel resimler ve süslemeler dikkatinizi çekecek ve karmaşık ve geleneksel İran mimarisine daha fazla ışık tutacaktır.

Bugünün Meşhed Antropoloji Müzesi'nin ana binası olan Mehdi Gholi Beik banyosu cam, taş, metal, Kireç, Sarooj ve fayans gibi malzemelerle inşa edilmiştir. Bu binanın ana gövdesi, hepsi farklı amaçlar için tasarlanmış yedi küçük bölümden oluşmaktadır. Banyonun ana binası çoğunlukla tuğladan oluşmaktadır.

Meşhed Antropoloji Müzesi çoğunlukla normal insanların günlük yaşamlarını anlatmaktadır.

Kaynak: Mehr, İranhotels.com