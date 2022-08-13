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13 Ağu 2022 17:01

Meşhed Antropoloji Müzesi'ne kısa bir bakış

Meşhed Antropoloji Müzesi'ne kısa bir bakış

Çoğunlukla insanların eski zamanlardaki günlük yaşamını anlatan Meşhed Antropoloji Müzesi, İmam Reza'nın (a.s) türbesinin yanında yer almaktadır.

Meşhed Antropoloji Müzesi ziyaret etmek turistlerin sadece İranlıların kültürüne ve tarihine değil, aynı zamanda bu ülkenin eşsiz mimarisine ve sanatına daha fazla tanık olmaları için özel bir fırsattır.

Meşhed Antropoloji Müzesi'ne kısa bir bakış

Meşhed Antropoloji Müzesi binası, Safevi hanedanına kadar uzanan özel ve tarihi bir yapıdır. Antropoloji Müzesi binası aslında Mehdi Gholi Beik banyosu olarak bilinen Meşhed'in en eski ve en büyük geleneksel banyolarından biriydi. Binaya girdiğinizde, duvar ve tavanlardaki özel resimler ve süslemeler dikkatinizi çekecek ve karmaşık ve geleneksel İran mimarisine daha fazla ışık tutacaktır.

Meşhed Antropoloji Müzesi'ne kısa bir bakış

Bugünün Meşhed Antropoloji Müzesi'nin ana binası olan Mehdi Gholi Beik banyosu cam, taş, metal, Kireç, Sarooj ve fayans gibi malzemelerle inşa edilmiştir. Bu binanın ana gövdesi, hepsi farklı amaçlar için tasarlanmış yedi küçük bölümden oluşmaktadır. Banyonun ana binası çoğunlukla tuğladan oluşmaktadır.

Meşhed Antropoloji Müzesi'ne kısa bir bakış

Meşhed Antropoloji Müzesi'ne kısa bir bakış

Meşhed Antropoloji Müzesi çoğunlukla normal insanların günlük yaşamlarını anlatmaktadır.

Kaynak: Mehr, İranhotels.com

News Code 1904106
https://tr.mehrnews.com/news/1904106/

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