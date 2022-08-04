Türkiye'den Yunanistan'a Lozan hatırlatması

Dışişleri Bakanlığı, Ankara ve Atina arasındaki gerilim 'adaların silahlanması' tartışması nedeniyle üst seviyedeyken Yunanistan'a Lozan Barış Antlaşması'nın ahdi yükümlülüklerini yerine getirme çağrısı yaptı.

Dışişleri'nden yapılan açıklamada, ''Yunanistan’ı bir kez daha uluslararası hukuka saygı göstermeye, Lozan Barış Antlaşması ve diğer ilgili anlaşmalardan kaynaklanan ahdi yükümlülüklerini yerine getirmeye ve Batı Trakya Türk azınlığına yönelik baskı ve sindirme politikalarına son vermeye davet ediyoruz" denildi.

İskeçe Seçilmiş Müftülüğü, bu hafta müftülüklerin işleyişiyle ilgili Yunanistan Parlamentosu'nda onaylanan düzenlemeye şiddetle karşı olduklarını ve Batı Trakya Türk azınlığının kendi müftüsünü seçme hakkını görmezden gelen bu yasayı kınadıklarını bildirmişti.

Kaynak: T24