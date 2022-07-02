Türkiye ve Ermenistan arsında hava kargo ticareti başlatılacak

Bakanlık Türkiye ve Ermenistan normalleşme süreci özel temsilcileri Büyükelçi Serdar Kılıç ve Ermenistan Parlamentosu Başkan Yardımcısı Ruben Rubinyan'ın görüşmeleri hakkında yazılı açıklama yayımladı.

Kılıç ve Rubinyan arasındaki dördüncü görüşmenin bugün Viyana'da gerçekleştirildiği kaydedilen açıklamada, "Taraflar, Türkiye ile Ermenistan arasındaki kara sınırının iki ülkeyi ziyaret eden üçüncü ülke vatandaşlarının geçişine mümkün olan en yakın zamanda açılması üzerinde mutabakata varmışlar ve bu konudaki gerekli sürecin başlatılmasına karar vermişlerdir." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, "Ayrıca, Türkiye ile Ermenistan arasında doğrudan hava kargo ticaretinin mümkün olan en yakın zamanda başlatılması üzerinde mutabakata varmışlar ve bu amaçla gerekli sürecin başlatılmasına karar vermişlerdir." denildi.

Kaynak: Euronews