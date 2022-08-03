Emir Abdullahiyan, İslami Cihad Hareketi lideri ile görüştü

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Filistin İslami Cihad Hareketi Genel Sekreteri Ziyad en- Nehale ile görüştü.

Görüşmede Emir Abdullahiyan, İran’ın Filistin davasını ve masum Filistin halkının Siyonist apartheid rejiminin saldırganlığına ve yayılmacı politikasına karşı direnişini destekleme konusundaki istikrarlı politikalarının devam ettiğini vurguladı.

Siyonist Rejim ve ABD'nin direnişe karşı hezimete uğradığını belirten Emir Abdullahiyan, bunun Filistinliler için yeni koşullar yarattığını kaydetti.

Emir Abdullahiyan, İslam ülkeleri arasındaki yakınlaşmanın güçlendirilmesiyle düşmanların Kudüs davasını zayıflatma çabasının başarısız olmasını umduğunu söyledi.

Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan, bölge ve Filistin'deki İslami direnişin, bölge halklarını ve Filistin'in vazgeçilmez haklarını kararlılıkla savunacağına inandıklarını dile getirdi.

Nehalei, Filistin halkını savunmak ve işgalcileri Filistin topraklarından atmak için direnişi tek seçenek olarak gördüklerini söyledi.

İslami Cihad Hareketi Genel Sekreteri ayrıca, Filistin halkına verdiği desteklerden dolayı İran’ı takdir etti.