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16 Eyl 2022 10:23

Pelosi bu sefer de Ermenistan'a gidiyor

Pelosi bu sefer de Ermenistan'a gidiyor

Geçtiğimiz ay Tayvan’a giderek Çin ile büyük bir gerilime sebep olan ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, bu sefer de Azerbaycan ile çatışmalarını sürdüren Ermenistan’a gidiyor.

Geçtiğimiz ay Tayvan’a giderek Çin ile büyük bir gerilim yaşatan ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, bu sefer de çatışmaların sürdüğü Ermenistan’ı ziyaret edeceği bildirildi.

Amerikan basınına konuşan kaynaklar Temsilciler Meclisi Başkanı ve California Temsilcisi Pelosi'nin yanında Ermeni asıllı California Temsilcisi Jackie Speierile Ermenistan'ı bu hafta sonu ziyaret edeceğini belirtti.

Nancy Pelosi, G-7 Zirvesi için Berlin'de mola verdikten sonra Ermenistan'a gidecek.

Pelosi'nin Ermenistan'ın başkenti Erivan'da Nikol Paşinyan ve diğer hükümet yetkilileriyle görüşmesi bekleniyor.

Bu, Pelosi'nin geçen ay Tayvan'a ziyaretinin ardından ikinci yurtdışı gezisi olacak.

Kaynak: TGRT

News Code 1904798
https://tr.mehrnews.com/news/1904798/

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