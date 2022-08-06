Çin'den yeni ABD kararı

Dünyanın en büyük iki ekonomisi arasındaki ilişkiler, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Tayvan ziyaretinin ardından Çin'in Washington'la birçok konuda işbirliğini durdurma kararı almasıyla daha da öngörülemez bir hal aldı.

Çin, Tayvan adası etrafındaki büyük askeri tatbikatların ikinci günü olan cuma günü ziyaretle ilgi 'karşı önlemlerini" açıklamaya devam etti. Pekin, bu doğrultuda ABD ile iklim değişikliğinden askeri başlıklara birçok konuda diyalogu durduracağını açıkladı.

Çin, ayrıca "tehlikeli ve provokatif" eylemleri nedeniyle Pelosi ve aile üyelerine yaptırım uygulama kararı aldı.

ABD ve Çin komutanları arasında iletişimi mümkün kılmak için kullanılan kana, Pekin'in kararıyla kapatıldı. Bu kanalı komutanlar tehlikeli denk gelişlerden kaçınmak için hava ve deniz operasyonlarını organize ederken kullanılıyordu.

İklim değişikliği ve askeri bazı başlıkların yanı sıra "yasa dışı" göçmenlerin ülkesine geri gönderilmesi, uyuşturucuyla mücadele ve hukuk konusunda yardımlaşma konularında da işbirliğinin Çin tarafından sonlandırıldığı bildirildi.

The Guardian'a konuşan analistler, Çin ve ABD arasındaki ikili aktivitelerin bazılarının durmasının "koruyucu parmaklıkların" kırılması ve durumun kontrolden çıkmasına sebep olabileceğini belirtti.

Kaynak: T24