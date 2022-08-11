İran'dan ABD'ye suikast tepkisi: Hayal ürünü

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, ABD Adalet Bakanlığının eski Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton’a yönelik Devrim Muhafızlarının suikast hazırlığında olduğu suçlamasına tepki gösterdi.

Kenani, ABD'nin iddialarının temelsiz ve hayal ürünü olduğunu belirterek, “Bu temelsiz suçlamalar ile İran vatandaşlarına yönelik atılacak her adıma karşı ABD’yi uyarıyoruz” dedi.

Kenani, “ABD yargısı İran karşıtlığındaki yenilgisi ve temelsiz suçlamalarına rağmen yeni bir serap oluşturarak İran’a karşı belgesiz ve içi boş iftiralarını atmaya devam ediyor. Bu ve benzer iftiraların arkasında tamamen siyasi hedefler yatıyor” ifadelerini kullandı.

ABD’nin kendi işlediği cinayetleri unutturmak ve sorumluluk almamak için hedef şaşırttığını belirten Kenani, “ABD, kendi gerçeklerinden kaçıyor. General Kasım Süleymani’ye suikast veya bölgede IŞİD ve Siyonist rejimin cinayetlerine destek verdikleri gerçeğinden kaçıyorlar. Bunu ise siyasi değeri tükenmiş ve kaybetmiş Bolton gibi isimleri üzerinden asılsız suçlamalar ile yapıyorlar” şeklinde konuştu.

ABD Adalet Bakanlığı, bir İranlı'yı eski Başkan Donald Trump döneminde Ulusal Güvenlik Danışmanı olarak görev yapan John R. Bolton'a suikast düzenlemek için plan kurmaya çalıştığını iddia etmişti.