İran'dan "Salman Rüşdi" açıklaması

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani bugün düzenlediği haftalık basın toplantısında gündemdeki meseleleri değerlendirdi.

İslami Direniş Günü

Nasır Kenani, İslami Direniş Günü'nü anarak, "Yüce İslam Devrimi Lideri'in açıkladığı gibi, Lübnan Hizbullah Hareketi 33 günlük savaşta Arap ve İslam dünyasına yeniden onur kazandırdı. Bu savaşta Siyonis Rejim'in sahte hegemonyası çöktü ve direniş kazandı" dedi.

Viyana müzakereleri

Yaptırımların kaldırılması amacıyla yapılan Viyana görüşmelerine değinen Kenani, "Bu alanda üst düzeyde ciddi istişareler yapılmıştır ve bu istişareler devam etmektedir" ifadesini kullandı.

Kenani konuya ilişkin olarak, "Kesinlikle ilerleme aşamasında olduğumuzu söyleyebiliriz. Ancak bir anlaşmaya yakın olduğumuzu ve bu görüşmelerin bir anlaşmaya yol açacağını söylemek, İran'ın haklı beklentilerinin yerine getirilmesine bağlıdır. Kırmızı çizgilerimize uyulması şartıyla anlaşma sağlanabilir." ifadelerinde bulundu.

Irak'taki gelişmeler

Irak'taki son siyasi gelişmelere dikkat çeken Kenani, "Irak'taki gelişmeleri dikkatle ve hassasiyetle takip ediyoruz. Iraklı siyasi gruplara, bu ülkenin anayasasına ve yasal kurumlarına saygı göstermelerini tavsiye ediyoruz. Çeşitli Iraklı gruplarla istişarelerde bulunmaktayız ve Irak'ın iç işlerine müdahale etmiyoruz" diye kaydetti.

Afganistan

ABD birliklerinin Afganistan'dan çekilmesinin yıldönümüne atfta bulunan Kenani, "Afganistan'daki bu yasadışı işgal sonucu yıkımdan, altyapılarının ortadan kaldırılmasından ve cinayetlerden başka bir şey değildir. Bu üzücü durum ABD'nin Afganistan'daki gayrimeşru eylemlerinin sonucudur" dedi.

Kenani, "Afgan halkının yanında durmaya ve Afganistan'da kapsayıcı bir hükümet kurulması yönünde yapıcı rol oynamaya çalışacağız" ifadesini kullandı.

İran-Katar ilişkileri

Kenani, Katar Dışişleri Bakan Yardımcısı'nın Tahran ziyaretiyle ilgili olarak şunları söyledi:

"Katar ile aramızdaki temasların belirli bir süreci var ve ikili, bölgesel ve uluslararası alanlarda çeşitli meseleler ele alınmaktadır."

Güney Kafkasya

Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki anlaşmazlıklara değinen Kenani, "İran, ülkelerin toprak bütünlüğüne ve uluslararası sınırların korunmasına ve jeopolitik sınırların değiştirilmemesine ciddi önem veriyor. Ermenistan ile de işbirliği yapıcıdır" ifadelerinde bulundu.

Salman Rüşdi'ye bıçaklı saldırı olayı

Nasır Kenani, "Şeytan Ayetleri" yazarı Salman Rüşdi'ye saldrıan kişinin Tahran ile bağlantılı olduğu yönündeki iddiaları reddederek, "Kimsenin İran İslam Cumhuriyeti'ni suçlamaya hakkı yok" dedi.

Kenani konuya ilişkin olarak şu ifadeleri kullandı:

"Salman Rüşdi, İslami kutsallıklara hakaret ederek ve bir buçuk milyarı aşkın Müslümanın ve tüm ilâhi dinlerin mensuplarının kırmızı çizgilerini aşarak, sadece Müslümanların değil, diğer ilahi dinlerin mensuplarının öfkesine sebep oldu"