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12 Ağu 2022 13:09

Washington'un çıkardığı yaygara ABD'yi aklayamaz

Washington'un çıkardığı yaygara ABD'yi aklayamaz

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, Twitter üzerinden eski ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'a suikast planlandığı iddialarına tepki gösterdi.

Kenani'nin paylaşımında, "Amerika'nın siyasi anlayışı iflas etmiş, diğer ülkeler ve bağımsız hükümetlere darbe yapmayı planlayan bir terörist unsur (John Bolton) hakkındaki çıkardığı yaygara, uluslararası bir suçun sorumluluğundan kaçmak amacıyla yapılmıştır.

Yaygarayı sürdürmek, Amerika rejimini aklayamaz, ancak İran halkı ve dünyanın ABD’den daha fazla nefret etmesine yol açar." ifadeleri kullanıldı.

ABD Adalet Bakanlığı, bir İranlı'yı eski Başkan Donald Trump döneminde Ulusal Güvenlik Danışmanı olarak görev yapan John R. Bolton'a suikast düzenlemek için plan kurmaya çalıştığını iddia etmişti.

News Code 1904080
https://tr.mehrnews.com/news/1904080/

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