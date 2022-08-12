Washington'un çıkardığı yaygara ABD'yi aklayamaz

Kenani'nin paylaşımında, "Amerika'nın siyasi anlayışı iflas etmiş, diğer ülkeler ve bağımsız hükümetlere darbe yapmayı planlayan bir terörist unsur (John Bolton) hakkındaki çıkardığı yaygara, uluslararası bir suçun sorumluluğundan kaçmak amacıyla yapılmıştır.

Yaygarayı sürdürmek, Amerika rejimini aklayamaz, ancak İran halkı ve dünyanın ABD’den daha fazla nefret etmesine yol açar." ifadeleri kullanıldı.

ABD Adalet Bakanlığı, bir İranlı'yı eski Başkan Donald Trump döneminde Ulusal Güvenlik Danışmanı olarak görev yapan John R. Bolton'a suikast düzenlemek için plan kurmaya çalıştığını iddia etmişti.