Reisi, Şehit General Süleymani için fatiha okudu

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi dün eyalet gezisi kapsamında Şehit General Kasım Süleymani'nin memleketi Kirman kentine gitti.

Cumhurbaşkanı Reisi, bu sabah Şehit General Süleymani'yi mezarı başında dualarla andı.

Reisi, dün akşam saatlerinde Kirman Havalimanı'nda basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Şehit General Kasım Süleymani hakkında, "Şehit Kasım Süleymani, Kirman'ın yanı sıra İran ve İslam dünyası için bir gurur kaynağıdır. İslam Devrimi Lideri Ayetullah Hamanei, Şehit Süleymani'ye bir fert gözüyle değil bir mektep gözüyle bakılması gerektiğini vurgulamıştır." dedi.

“Şehit General Kasım Süleymani direnişin simgesidir” diyen Cumhurbaşkanı Reisi, Kirman’ı “direnişin başkenti” olarak nitelendirdi.

General Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi eski Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis, 3 Ocak'ta ABD’nin Bağdat Havalimanı'nda düzenlediği terör saldırısında şehit düşmüştü.