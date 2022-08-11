Şehit General Süleymani direnişin simgesidir

İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi, Kirman eyaletindeki sorunları yakından incelemek amacıyla bugün bu eyaleti ziyaret etti.

Reisi, Kirman Havalimanı'nda basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Şehit General Kasım Süleymani hakkında konuştu.

Cumhurbaşkanı Reisi, "Şehit Kasım Süleymani, Kirman'ın yanı sıra İran ve İslam dünyası için bir gurur kaynağıdır. İslam Devrimi Lideri Ayetullah Hamanei, Şehit Süleymani'ye bir fert gözüyle değil bir mektep gözüyle bakılması gerektiğini vurgulamıştır." dedi.

“Şehit General Kasım Süleymani direnişin simgesidir” diyen Reisi, Kirman’ı “direnişin başkenti” olarak nitelendirdi.

Kudüs Gücü eski komutanı Kasım Süleymani 3 Ocak 2020’de eski ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatıyla Bağdat Havalimanı'nda düzenlenen terör saldırısında şehit düşmüştü.