Türkiye: İran'a mısır taşıyan gemi yola çıktı

Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler (BM) arasında 'Tahıl ve Yiyecek Maddelerinin Ukrayna Limanlarından Emniyetli Sevki Girişimi Belgesi'nin İstanbul'da imzalanmasının ardından sevkıyat sürüyor.

Milli Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Karadeniz limanlarından iki tahıl yüklü geminin daha bu sabah ayrıldığını açıkladı. Buna göre Belize bandralı 3 bin 50 ton buğday taşıyan Sormosvky isimli gemi Çernomorsk’tan ayrılarak Tekirdağ’a doğru yola çıktı.

60 bin ton mısır taşıyan Marşal Adaları bandralı Star Laura isimli diğer gemi ise İran’a gitmek üzere Yuzni’den hareket etti. Son iki gemiyle birlikte İstanbul'da varılan anlaşmanın ardından Ukrayna'dan tahıl taşıyan gemi sayısı 14'e çıkmış oldu.

Kaynak: Euronews