Ukrayna'dan ayrılan ilk tahıl yüklü gemi Suriye'ye yaklaşıyor

Türkiye ve Birleşmiş Milletler'in arabuluculuğuyla imzalanan tahıl koridoru anlaşması kapsamında iki hafta önce Ukrayna'dan hareket eden ilk geminin Suriye'nin Tartus Liman'na yaklaştığı bildirildi.

Uydu alıcılarını kapalı tutan geminin konumunu iki kaynak Reuters haber ajansına doğruladı.

Ukrayna'nın Odesa Limanı'ndan 1 Ağustos'ta ayrılan Sierra Leone bandıralı Razoni adlı gemi, konumunun gizli kalması için uydu alıcıları kapalı olarak seyir halindeydi.

Lübnanlı alıcı ürünü reddetti

26 bin ton mısır yüklü geminin yaşadığı büyük bir ekonomik kriz nedeniyle nüfusunun yarısı gıda güvensizliği tehlikesi altındaki Lübnan'a gitmesi planlanıyordu. Ancak alıcının ürünün kalitesiyle ilgili endişeleri üzerine geminin 11 Ağustos'ta Mersin Limanı'na giderek demirlediği bildirldi.

Bir gün sonra yeniden yola çıktığında yine uygu alıcıları kapalı halde seyreden geminin konumuna ilişkin bilgi veren Tartus'taki iki kaynak, geminin pazar günü Suriye'nin kuzeybatısındaki limana yaklaştığını doğruladı.

Kaynak: Euronews