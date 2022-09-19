  1. Kültür
19 Eyl 2022 19:47

Oscar’da İran'ı temsil edecek film belli oldu

Oscar’da İran'ı temsil edecek film belli oldu

Bu yıl 95. kez düznelenecek Akademi Ödülleri'nde En İyi Uluslararası Film kategorisi için İran'ın adayı Humen Seyyedi imzalı "3. Dünya Savaşı" olarak belirlendi.

Dünyanın en prestijli ödülü olan ve bu yıl 95’incisi düzenlenecek Oscar Ödülleri için 'İran'ın En İyi Uluslararası Film' adayı, yapımcılığını ve yönetmenliğini Humen Seyyedi'nin üstlendiği 3. Dünya Savaşı (World War III) filmi oldu.

Bu film yıllar önce karısını ve çocuğunu depremde kaybeden Şekip adlı bir işçinin hikayesini anlatılıyor.

Akademi ödülleri olarak da bilinen Oscar, her sene verilen sinema başarı ödülleri olarak öne çıkmaktadır. Sinema sanatları ve bilimleri Akademisi tarafından verilen ve dünyanın en önemli ödülü olarak dile getirilen törenlerdir. Amerika Birleşik Devletleri'nde gerçekleşen bu tören, aynı zaman dünyanın birçok farklı ülkesindeki filmler için de öne çıkıyor.

News Code 1904862
https://tr.mehrnews.com/news/1904862/

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