F-16 konusu Erdoğan-Biden muhtemel görüşmesinin gündeminde olacak

Sabah'a göre, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Joe Biden gelecek ay NewYork'ta yapılacak BM zirvesi sırasında muhtemel bir görüşme gerçekleştirecek.

Türkiye ve ABD arasındaki F-16 alımı konusunun bu görüşmede masada olacağı belirtildi.

Türkiye bu sorunun uzun bir prosedüre tabi tutulup sürecin uzamasını istemiyor. Bu nedenle pazarlığı Pentagon ile yapıp konunun buradan ABD kongresine sunulmasını talep ediyor.

Bu yöntem üzerinden gidilmesi halinde kongre belli bir süre içinde bu konuya onay verme durumunda kalıyor.

ABD'den yapılan mal ve hizmet alımların yöntemi olan Yabancı Askeri Satışlar (Foreign Military Sales-FMS) kapsamındaki sorunların iletildiği ve yürürlükteki tüm FMS sözleşmelerinin gözden geçirildiği Güvenlik Yardımı Gözden Geçirme (Security Assistance Management Review-SAMR) toplantısına katılım sağlanması da planlanıyor.

Türk savunma sanayii firmalarının imkân ve kabiliyetlerinin, ihracatlarının artırılması, yerli ve milli savunma sanayiinin gelişimine katkıda bulunulması ve ödemeler dengesinde oluşabilecek olumsuz etkinin Türkiye adına azaltılması amacıyla ana yüklenici firma ile OFFSET anlaşması da imzalanacak. Böylece "kazan-kazan" yöntemi de devreye girmiş olacak. Çünkü OFFSET anlaşmalarında, alınacak F-16'lar karşılığında ilgili firma da Türkiye'den belirli bir oran veya sayıda mamul madde almak zorunda olacak.