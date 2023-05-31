İranlı atlete Türkiye'den altın madalya

Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) tarafından Erzurum'da düzenlenen Uluslararası Sprint ve Bayrak Kupası yarışmalarında İranlı atlet Milad Nasih Cihani altın madalya kazandı.

Bu yarışmalarda ayrıca Şahla Mahmudi 400 metre engelli, Hemide İsmail Nejad ise 100 metre yarışında altın madalya kazanmıştı.

Bu yıl 8'incisi düzenlenen yarışmalara Türkiye'den 60 sporcunun yanı sıra Lübnan, Kırgızistan, Danimarka ve İran'dan toplam 92 sporcu katılıyor.

Erzurum Sprint Kupası'nda 100 metre, 200 metre, 400 metre, 110m/100m engelli, 400m engelli ile birlikte 4x100, 4x400 ve 4x400 metre karışık bayrak olmak üzere toplam 15 branşta müsabakalar yapılıyor.