İran'da COVID-19 salgınında son durum

Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 67 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 4 bin 824 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 143 bin 160'a, vaka sayısı ise 7 milyon 493 bin 317'ye çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 1428'inin durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 7 milyon 201 bin 750'ye ulaştı." ifadesi kullanıldı.