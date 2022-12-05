Afgan-Afgan diyaloğu terörizmi ortadan kaldırmanın tek yoludur

İran'ın Afganistan Özel Temsilcisi Hasan Kazımi Kumi, bir TV programına verdiği demeçte Afganistan'daki gelişmeleri değerlendirdi.

Kazımi Kumi, "ABD son bir yılda etnik-dini savaşlar çıkartmak için çok uğraştı. Bu ülke İngiltere gibi müttefikleri ve bazı Arap ülkeleri ile Taliban ile İran arasında çatışma için bir güvensizlik ortamı yaratmaya çalışıyor" dedi.

Kumi, "ABD, ulusların çıkarlarından yana değil. Bu ülke, Afganistan gibi ülkelerde güçlü bir hükümetin oluşmasına izin vermiyor; İstikrarsızlık ve kaos, Amerika'nın yokluğunun Afganistan'da istikrarsızlığa neden olacağını kanıtlamak istediği şeydi" ifadelerinde bulundu.

Kumi, "İran'ın politikası, Yüce Devrim Lideri'nin talimatlarına dayanarak Afganistan halkını desteklemektir ve bu politika açıklanmıştır. Destek, Afganistan halkına yardım etmek demektir. Afganistan halkı bu politikadan yararlanırsa İran da yararlanır." ifadesini kullandı.

İran'ın Afgan- Afgan diyaloğu konusunu gündeme getirdiğini belirten Kumi, "İran terörizmi ortadan kaldırmanın ve istikrarı sağlamanın tek yolunun bir halk hükümeti kurmaktan geçtiğine inanıyor; İran'ın işi müdahale etmek değil, güvenlik ve istikrar yaratmaktır ki bu uluslararası toplumu ikna eden bir konudur" diye kaydetti.

Roya Fereydouni