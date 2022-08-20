Hamas'tan Türkiye'ye İsrail'le normalleşme tepkisi

Türkiye ve İsrail’in ilişkilerini en üst düzeye çıkarması ve karşılıklı büyükelçi atama kararı almasını Sputnik’e değerlendiren Hamas’ın Siyaset ve Dış İlişkiler Daire Başkanı Dr. Basem Naim, bu adımın Siyonist Rejim'in işgallerine yeşil ışık anlamına geldiğini ifade etti.

Naim, “İsrail işgali altındaki Filistin halkı olarak, İsrail rejimi ile normalleşmeye yönelik herhangi bir adımın bu işgalin meşrulaştırılmasına, Kudüs dâhil yasadışı yerleşimlerin genişletmesine ve halkımıza karşı savaş suçları işlemeye devam etmesine yeşil ışık olduğunu düşünüyoruz. Bu nedenle İsrail’deki rejimle ilişki kurma ve normalleşmeye yönelik herhangi bir ülkeden atılacak her adımı reddediyoruz." dedi.

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Siyonist Rejim ile Türkiye arasında büyükelçi atama kararı alındığını duyurmuştu.