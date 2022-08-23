Siyonist Rejim'den Türkiye’ye Hamas baskısı

İsrail rejiminden Ankara’ya Türkiye’deki HAMAS ofisinin kapatılması için baskıda bulunulduğu öğrenilirken İsrail’in Türkiye Maslahatgüzarı Irit Lillian da, "İstanbul’da hâlâ ofisi (HAMAS’ın) var ve bu, büyük bir engel" açıklamasında bulundu.

Türkiye ile işgalci İsrail rejimi arasında uzunca bir süredir devam eden "normalleşme" görüşmeleri nihayete ermiş ve geçtiğimiz günlerde Ankara ile Tel Aviv rejiminin tam anlamıyla normalleştiği duyurulmuştu. Türkiye ile İsrail rejimi arasındaki normalleşme adımının ardından kamuoyundan söz konusu duruma tepki gelirken Tel Aviv’in Ankara’ya HAMAS hakkında baskı yaptığı öğrenildi.

Millî Gazete’nin edindiği bilgiye göre İsrail rejiminden Ankara’ya Türkiye’deki HAMAS ofisinin kapatılması için baskıda bulunuluyor. Konu hakkında Türkiye’den İsrail rejimine henüz yeşil ışık yakılmazken, önümüzdeki süreçte olumsuz bir gelişmenin yaşanmasından endişe ediliyor. Öte yandan İsrail’in Türkiye Maslahatgüzarı Irit Lillian’ın geçtiğimiz günlerde İsrail basınına verdiği bir röportajda kullandığı ifadeler de söz konusu endişeyi haklı çıkardı. Lillian, söz konusu açıklamada, “İstanbul’da hâlâ ofisi (HAMAS’ın) var ve bu, büyük bir engel” ifadelerini kullandı.