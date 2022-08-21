İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, Twitter hesabından Mescid-i Aksa'nın ateşe verilmesinin 53. yıldönümü münasebetiyle bir mesaj paylaştı.

Kenani'nin paylaştığı mesaj şu şekilde:

"53 yıl önce bugün 21 Ağustos 1969'da Siyonistler Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa'yı ateşe verdiler ve bu olay işgalcilerin ilk ve son cinayeti değildi. Filistin'in kurtuluşunun tek yolu direniştir ve Filistin tamamen özgürlüğe kavuşana kadar dünyadaki tüm camiler Siyonizimle mücadelenin merkezi olmaya devam edecektir"