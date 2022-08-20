İran askeri heyeti Bakü'de

Azerbaycan medyasına göre Bakü'de bulunan İran askeri heyeti başkentteki Şehitler Hıyabanı'nı ziyaret etti.

İran heyeti Azerbaycan'ın bağımsızlığı ve toprak bütünlüğü için can verenlerin anısına saygı duruşunda bulunduktan sonra şehit mezarlarına çiçek bıraktı.

İran askeri heyetine Büyükelçi Seyyid Abbas Musevi eşlik etti.

İran heyetinin Azerbaycan'da işgalden kurturulan bölgeleri de ziyaret ettiği bildirmişti.

27 Eylül 2020’de başlayan 44 günlük savaş sonucunda Azerbaycan topraklarını işgalden kurtarmıştı.

9 Kasım 2020 yılında, Azerbaycan, Ermenistan ve Rusya tarafından imzalanan ateşkes bildirisi ile Karabağ meselesinde yeni bir sürece girilmiştir.