Hamas'tan "Mescid-i Aksa" mesajı

İslami Direniş Hareketi (Hamas), Kudüs kentinin ve Mescid-i Aksa’nın Siyonist işgalci düşmanla mücadelenin adresi olduğunu, Filistin halkını ve İslam ümmetini her alanda onları savunmak üzere birleştirdiğini söyledi.

Hamas, Mescid-i Aksa’nın yakılışının 53’üncü yıldönümü münasebetiyle yayınladığı bildiride, şehitlerin kanlarına ve esirlerin fedakârlıklarına vefalı kalacaklarını, Kudüs’ü ve Mescid-i Aksa’yı savunacaklarını, toprakları işgalden kurtarmak ve esirleri özgürlüklerine kavuşturmak için kapsamlı direnişe bağlılıklarının devam edeceğini ifade etti.

Mescid-i Aksa’nın yakılışının üzerinden 53 yıl geçtiğini ve işgal güçlerinin Mescid-i Aksa ile murabıtlara yönelik cinayetlerini artırdığını belirten Hamas, buna rağmen Filistin halkının uyanıklığının ve yenilenen intifadasının, murabıtların kahramanlıklarının ve mücahitlerin Kudüs’ü ve Mescid-i Aksa’yı hedef alan işgalci düşmana karşı ortaya koyduğu direnişin işgalcilerin tüm planlarını boşa çıkardığını kaydetti.

Filistin halkının, Arapların ve Müslümanların Mescid-i Aksa’nın 1969’da Avustralya asıllı fanatik Siyonist Michael Dennis Rohan tarafından kundaklanmasını unutmadıklarına işaret eden Hamas, işgal güçlerinin Mescid-i Aksa’nın yakılması suçuna ortak olduğunu belirtti.

Bildiride, Mescid-i Aksa’nın sadece Müslümanlara ait olduğu ve öyle kalacağı, işgalcilerin Mescid-i Aksa’nın tek bir karışı üzerinde egemenlik hakları bulunmadığı bir kez daha vurgulandı.

Hamas Hareketi, Kudüs’ü ve Mescid-i Aksa’yı savunma uğruna şehit olanlara Allah’tan rahmet dilerken, Mescid-i Aksa’da baskınlara karşı nöbet tutan murabıtları da selamladı.

Kaynak: Filistin Enformasyon Merkezi