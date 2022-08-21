Mardin'de feci kaza; 20 kişi hayatını kaybetti

Türk medyasına göre, Gaziantep'te 16 kişinin yaşamını yitirdiği, 21 kişinin de yaralandığı katliam gibi kazanın bir benzeri Mardin'in Derik ilçesinde meydana geldi.

İlçede akaryakıt istasyonu yakınında meydana gelen kazada freni boşalan TIR önündeki 2 araca çarptıktan sonra takla attı.

Kazazedelere yardım görevliler ile çevrede toplanan yurttaşlara da arkadan gelen başka bir tır çarptı.

20 kişi hayatını kaybetti

Can pazarının yaşandığı kazada aralarında çocukların da bulunduğu 20 kişi hayatını kaybederken, 26 kişi de yaralandı.

Soylu bölgeye gitti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mardin'deki feci kaza nedeniyle Erdoğan'ın talimatıyla bölgeye hareket etti.