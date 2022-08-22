Ukrayna ilk kez askeri kayıplarını açıkladı

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik 24 Şubat'ta başlattığı askeri saldırılar devam ederken Ukrayna Genelkurmay Başkanı Zelenski, ilk kez askeri kayıplarını açıkladı.
Zelenski, Rusya'nın saldırılarının başlamasından bu yana yaklaşık 9 bin Ukraynalı askerin öldürüldüğünü duyurdu.
Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı ise, 24 Şubat'ta başlayan saldırılarının ardından verdiği kayıplara dair verileri güncelledi.
Rusya'nın, 24 Şubat-22 Ağustos arasındaki saldırılarında 45 bin 400 askerini kaybettiği açıklandı.
Açıklamaya göre Rusların ayrıca 234 uçak, 198 helikopter, 1917 tank, 4 bin 230 zırhlı araç, 266 roketatar sistemi, 145 hava savunma sistemi ve 815 insansız hava aracı kaybettikleri belirtildi.
Kaynak: TGRT
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