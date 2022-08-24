ABD'den Ukrayna'ya "Bağımsızlık Günü" hediyesi

Amerikan medyasına göre Biden yönetimi Ukrayna güçlerinin eğitilip donatılması amacıyla yaklaşık 3 milyar dolarlık askeri yardım yapılacağını açıklamaya hazırlanıyor. Bugüne kadarki en büyük yardım paketiyle Amerika’nın güvenlik yardımının daha uzun vadeli bir plana dönüştüğü yorumu yapılıyor.

Associated Press’e bilgi veren Amerikalı yetkililer, yeni yardım paketinin Rusya’nın Ukrayna işgalinde altı ayın geride kalacağı ve Ukrayna’nın bağımsızlık gününü kutlayacağı Çarşamba günü açıklanmasının beklendiğini söyledi.

Açıklanacak yeni yardım paketiyle üç tip insansız hava aracı, diğer silahlar ve önümüzdeki 1-2 yıl içinde cephede kullanılmaması olası mühimmat ve ekipman alımı için yapılacak anlaşmalara kaynak sağlanması bekleniyor.

Yetkililer yardım paketinin küçük boyutlu Puma drone’ları, daha dayanıklı Scan Eagle izleme ve gözlem drone’larının yanı sıra, ilk kez gemiden kalkabilen İngiliz Vampire drone sistemlerine ayrılacak maddi kaynağı kapsayacağını belirtti.

Yeni paketin amacı uzun vadeli savunma

Konuyla ilgili bilgi sahibi olan kaynaklara göre önceki yardım paketlerinin aksine yeni yardım paketinin büyük ölçüde amacı Ukrayna’nın orta-uzun vadeli savunma pozisyonunu sağlama almasına yardımcı olmak.

Önceki silah sevkiyatlarında Ukrayna’nın acil ihtiyaç duyduğu silah sistemleri ve mühimmata ağırlık verilmiş ve güvenlik yardımları daha çok Pentagon’un envanterinde bulunan ve kısa vadede sevkiyatı yapılabilecek silahlardan oluşmuştu.