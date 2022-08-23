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23 Ağu 2022 17:36

İran’ın Batı Azerbaycan Valisi'nden IKBY'ye ziyaret

İran’ın Batı Azerbaycan Valisi'nden IKBY'ye ziyaret

Kuzey Irak ziyareti kapsamında Erbil'de bulunan İran’ın Batı Azerbaycan Valisi Muhammed Sadık Motemdiyan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani ile bir araya geldi.

İran’ın Batı Azerbaycan Valisi Muhammed Sadık Motemdiyan, Erbil'de Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani ile bir araya geldi. 

İran'ın Erbil Başkonsolosu Nasrullah Reşnudi’nin de katıldığı görüşmede, ikili ilişkilerin, özellikle de ortak çıkarlara dayalı ticaret alışverişi ve turizm tesislerinin geliştirilmesi ele alındı.

Taraflar arasında su kaynaklarına erişim ve ortak kullanım yoluyla iklim değişikliği ve su kıtlığının olumsuz sonuçlarıyla mücadelenin de ele alındığı görüşmede, iki taraf arasındaki işbirliğinin önemine vurgu yapıldı.

News Code 1904348
https://tr.mehrnews.com/news/1904348/

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