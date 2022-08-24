İran'da günlük vaka sayısı azaldı

Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 45 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 2 bin 667 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 143 bin 550'ye vaka sayısı ise 7 milyon 516 bin 596'ya çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan bin 287'sinin durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 7 milyon 256 bin 895'e ulaştı." ifadesi kullanıldı.