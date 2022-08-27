Biden'dan İran'a özel mesaj

Biden'ın özel kanallarla İran'a gönderdiği mesajda, ABD'nin bölgedeki çatışmaların artırılmasını istemediği ve sadece Amerikan halkının çıkarlarını korumak istediği öne sürüldü.

ABD ordusu Biden'ın talimatıyla, Suriye'nin doğusundaki Deyrizor kentine hava saldırısı düzenlemişti. Waşington saldırının nedenini İran destekli gruplara bir yanıt olduğunu iddia etmişti.

İran'dan ABD'nin Suriye saldırısına kınama

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, Suriye'nin doğusundaki Deyrizor'da hava saldırısı düzenleyen ABD'nin son eylemini şiddetle kınadı.

Kenani, Suriye halkı ve altyapısını hedef alan ABD'nin eylemini "Suriye'nin egemenliği, bağımsızlığı ve toprak bütünlüğünün ihlali" olarak nitelendirdi.

ABD'nin son hava saldırısını işgale karşı mücadele eden gönüllü halk güçlerine yönelik yürütülen bir terör eylemi olarak değerlendiren Kenani, bu grupların İran'la hiçbir ilgisi olmadığını söyledi.