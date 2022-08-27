ABD’li senatör: Türkiye en büyük tehdit

Yunanistan'ı ziyaret eden ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Robert Menendez, Atina Üniversitesi'nde yaptığı konuşmada Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki en büyük tehdit olduğunu söyledi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'deki ekonomik krizden dikkatleri uzaklaştırmak için çatışma peşinde olduğunu öne süren Menendez, "Umarım ABD, bu durumdan Erdoğan'ı sorumlu tutar" dedi.

Türk uçaklarının Ege'de Yunanistan'ı taciz ettiği iddiasını gündeme getiren ABD'li senatör, "Bu bir NATO ülkesi için kesinlikle kabul edilemez bir davranış" diye konuştu.