Olası Türkiye-Suriye yakınlaşmasıyla ilgili ABD’den açıklama

Ankara Hükümetin Suriye'de Beşar Esad yönetimiyle diyaloğa açık kapı bıraktığı açıklamalar gündemdeki yerini koruyor.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçen hafta Ukrayna dönüşü gazetecilere yaptığı açıklamada "Bizim Esed'i yenmek, yenmemek gibi bir derdimiz yok. Devletler arasında siyasi diyalog veya diplomasi kesip atılamaz" demişti. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Suriye ile Türk istihbarat örgütleri arasında temasların olduğunu, Türkiye’nin Suriye ile diyalog için ön şartları olmadığını söylemişti.

Bu konuda sessizliğini koruyan ABD’den dikkat çeken bir açıklama geldi. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel, Türkiye’nin ve diğer ülkelerin Suriye’yle ilişkileri normalleştirmesine karşı olduklarını ifade etti. Gazetecilerin olası Türkiye-Suriye yakınlaşmasıyla ilgili sorularını yanıtlayan Patel, "ABD Esad ile diplomatik ilişkileri güçlendirmeyi amaçlamıyor ve diğer ülkelerin de ilişkileri normalleştirmesini desteklemiyoruz" yanıtını verdi.

Kaynak: Sözcü