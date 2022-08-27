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27 Ağu 2022 13:33

İran'dan Venezuela'ya koronavirüs aşısı ihracatı

İran'dan Venezuela'ya koronavirüs aşısı ihracatı

İran Sağlık Bakanı Behram Eynullahi, İran'ın aşı ihracatı yapmaya hazır olduğunu belirterek, "İran'dan ilk koronavirüs aşısı sevkiyatı Venezuela'ya ihraç edildi" dedi.

İran Sağlık Bakanı Behram Eynullahi, koronavirüsle mücadele etmek için İranlı bilimadamlarının çabasıyla ülkede 6 aşı üretim merkezinin faaliyet yaptığını belirterek, "Geçen yıl korona aşısı sıkıntısı ile karşı karşıyaydık ama şimdi aşı ülkede bolca üretiliyor. Aşı ihracatına hazırız ve ilk korona aşısı ihracatı Venezuela'ya yapıldı" dedi.

Behram Eynullahi geçenlerde yaptığı açıklamada, 10 Afrika ülkesine yerli koronavirüs aşısı ihraç edildiğini bildirmişti.

Daha önce Nikaragua’nın Tahran’daki Büyükelçisi Isaac Lenin Bravo Jaen, ülkesinin İran’ın yerli COVID-19 aşısı COVIRAN Bereket’e acil kullanım izni verdiğini duyurmuştu.

İran, COVIRAN Bereket'i 29 Aralık 2020'de ilk defa insan üzerinde test etmiş ve başarılı sonuçlar alındığını açıklamıştı. Bilim Kurulunun başındaki Muhammed Muhbir'in kızı Tayyibe Muhbir, aşının yapıldığı ilk gönüllü olmuştu.

News Code 1904416
https://tr.mehrnews.com/news/1904416/

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