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30 Ağu 2022 14:25

Çin ve Filipinler anlaştı

Çin ve Filipinler anlaştı

Çin ve Filipinler'in ikili ilişkilerde "altın dönem" başlatma ve bölgesel barış ve kalkınma için birlikte çalışma konusunda anlaştı

Çin Komünist Partisi'nden (ÇKP) bir yetkili, Çin ve Filipinler'in ikili ilişkilerde "altın dönem" başlatma ve bölgesel barış ve kalkınma için birlikte çalışma konusunda anlaştıklarını söyledi.

ÇKP Merkez Komitesi Uluslararası Departmanı Başkanı Liu Jianchao, Filipinler Temsilciler Meclisi Başkanı ve Lakas-Hristiyan Müslüman Demokratlar (Lakas-CMD) Partisi Başkanı Martin Romualdez, eski Devlet Başkanı ve Temsilciler Meclisi Kıdemli Başkan Yardımcısı Gloria Macapagal Arroyo, Dışişleri Bakanı Enrique Manalo'nun yanı sıra Senato azınlık lideri Aquilino Pimentel ile görüşmelerde bulundu.

Çin ve Filipinler üst düzey yakın görüş alışverişini devam ettirme, siyasi partiler arası iletişimi ve halklar arası paylaşımı artırma, pragmatik işbirliğini derinleştirme, anlaşmazlıkları uygun şekilde çözme ve bölgedeki barış, istikrar, kalkınma ve refaha birlikte katkıda bulunma konusunda anlaşma sağladı.

Kaynak: Cumhuriyet

News Code 1904478
https://tr.mehrnews.com/news/1904478/

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