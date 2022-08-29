Reisi: Biden ile görüşme olmayacak

İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi, bugün düzenlediği basın toplantısında gündemi değerlendirdi.

Reisi, 13. hükümetin bir yılı doldurduğunu belirterek, son yılda hükümetin ülke sorunlarını ortadan kaldırmak için elinden geleni yaptığını savundu.

Cumhurbaşkanı Reisi, "Sorunları gidermek için dışarıya değil kendimize güvenmeliyiz. Kimsenin sorununu çözemeyen yabancılar bizim de sorunlarımızı çözemez. Dolayısıyla bazı hükümetler gibi yabancıların (İran'la ilgili) bakış açısının değişmesini beklemeden ülke sorunlarını kendimiz çözmeye çalıştık. Ülkenin kendi gücü ve iç kapasitelerine odaklanması gerektiğine inanıyoruz." dedi.

Siyonist İsrail’in İran nükleer progamı hakkındaki iddialarına tepki gösteren Reisi, “Nükleer silahların doktrinimizde yeri yok. İslam Devrimi Ldieri defalarca nükleer silah yapımı haram olduğunu beyan etti. Bunu dış politikada da deffatle dile getirdik.

Nükleer teknoloji ve nükleer endüstri bizim yasal hakkımız. Siyonist Rejim hiçbir zaman İran'ın bu hakkına ulaşmasını istememiştir. Nükleer bilim ülkemizde yerli ve milli hale geldiği için kimese onu elimizden koparamaz.” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Reisi, Siyonist Rejim'in olası askeri tehditlerine ilişkin şunları kaydetti:

"Siyonist Rejim, Filistin direniş güçlerinin taşları ve roketlerinin üstesinden gelebildi mi? Bu tehditler işe yarar mı? Rejim kendi güvenliğini sağlayabilir mi? Bugün herkes Gazze’de Filistinlilerin abluka altında olmasına rağmen kendilerini savunduğunu gördü. Onlara karşı direnemeyen rejim İranlı cesur askerlerle nasıl başa çıkacak? Siyonist Rejim direnebilseydi neden General Süleymani’ye karşı çirkin bir terör saldırısı düzenledi? Şehit General Süleymani terörle mücadelenin kahramanı değil miydi, ondan neden korktular? Rejimin korku içinde olduğunu herkes biliyor. Siyonist Rejim'in İran karşıtı kararları uygulama aşamasına giremez."

'Biden ile görüşme gündemimizde yok'

Reisi, ABD Başkanı Joe Biden ile görüşüp görüşmeyeceği sorusuna, “Bunu önceki basın toplnatısında da ifade ettik. Biden ile görüşmenin İran ve ülke halkına yararı olmaz . Biden ile görüşme gündemimizde yok ve olmayacak.” yanıtını verdi.

Bölge ülkelerine seslenen Cumhurbaşkanı Reisi, "Komşularımıza her zaman güvenliğin sağlanması için Amerikalılara veya diğer yabancı güçlere bel bağlamamalarını tavsiye ettik. Bölgesel güvenliği sadece bölge ülkeleri garanti edebilir." dedi.

İran ile Türkiye arasındaki su meselesi

Cumhurbaşkanı Reisi, İran'ın Aras nehrinden alacağı su payı ile ilgili şu açıklamada bulundu:

"Türkiye bizim komşumuz, halkı da Müslüman, birçok bölgesel işbirliği alanında Türkiye ile ikili işbirliği içerisindeyiz.Su meselesi takip etmemiz gereken konulardandı. Sayın Erdoğan ile yaptğımız görüşmede İran Azerilerinin Aras nehrinden alacağımız su payı ile ilgili kaygılı olduklarını bu konunun uzmanlar grubu tarafından incelenmesi gerektiğini belirttik. Sayın Erdoğan da görüşmemizde bunu kabul etti. İran ile Türkiye arasında su payı ve Azerilerimizin kaygılarının giderilmesi için hemen ortak eylem yapılmasına onay verdiler."

'İran-Rusya ilişkileri stratejiktir'

İbrahim Reisi, İran-Rusya ilişkileri hakkında, "Rusya ile olan işbirliğimiz stratejiktir. Ticaret, ekonomik, enerji, havacılık ve diğer alanlarda imzalanan anlaşmaların sonuç vermesini ciddiyetle takip ediyoruz. Enerji, petrol ve gaz alanında işbirliğimiz sürüyor. Enerji anlaşmaların bir kısmı hayata geçirildi ve karşılıklı işbirliğimiz devam edecektir. Kapsamlı İran-Rusya İşbirliği Planı taslağı hazırlandı ve çalışmamızda son aşamaya geldik." açıklamasını yaptı.

İran'ın nükleer anlşama şartı

Nükleer anlaşmaya dair İran’ın şartlarını açıklayan Cumhurbaşkanı Reisi, “İlk olarak anlaşmada gerekli garantilersağlanmalı. İkincisi konu pratikte diğer tarafların vaatlerinin test edilmesidir. Diğer konular ise İran’a yönelik uygulanan yaptırımların kalıcı olarka kaldırılması ve siyasi gerekçelerle öne sürülen nükleer iddialar meselenin kapatılmasıdır. Bize göre bu iddialar doğru değil ve aslı astarı yok. Ajans’la bu iddiaları ve nükleer güvenlik konularını görüştük." diye konuştu.