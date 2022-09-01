Reisi’den Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev’e tebrik mesajı

Reisi kaleme aldığı mesajda İran ve Özbekistan arasındaki ilişkilerin iyi seviyede olduğunu belirterek, “İran ve Özbekistan yetkililerinin büyük çabaları ve iki ulusun tarihi ve kültürel ortaklıkları ışığında karşılıklı ilişkilerin gelecekte daha büyük ivme kazanmasını umut ediyoruz.” dedi.

Cumhurbaşkanı Reisi ayrıca Özbekistan hükümeti ve halkı için sağlık ve esenlikler diledi.

Eski Sovyetler Birliği'nden ayrılan Özbekistan, bağımsızlığının 31'inci yılını kutluyor.

Özbekistan, eski Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin (SSCB) dağılma sürecine girmesi üzerine, 31 Ağustos 1991'de bağımsızlığını ilan etti.

Özbekistan Yüksek Konseyi, 31 Ağustos 1991'de tarihi kararla "Özbekistan'ın Devlet Bağımsızlığı Yasası"nı kabul ederek 1 Eylül'ün Bağımsızlık Günü olarak kutlanmasını kararlaştırdı.