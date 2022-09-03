ABD: İran bir kez daha insansız deniz araçlarımıza el koydu

ABD Donanması'nın Orta Doğu'daki Beşinci Filosu'nun sözcüsü Timothy Hawking, İran’ın Kızıldeniz’de iki Amerikan deniz insansız hava aracını kısa süreliğine el koyup serbest bıraktığını söyledi.

Timothy Hawking, daha fazla bilgi vermekten kaçındı.

İran devlet televizyonunun haberine göre, Kızıldeniz'de deniz güvenliğini tehlikeye atan ABD'ye ait iki insansız keşif aracı önceki gün (2 Eylül) İran Donanması tarafından kısa süreli alıkonuldu.

Haberde, "İran Deniz Kuvvetlerine ait Cameran muhribi dün ABD filosuna uyarıda bulunduktan sonra olası bir kazayı önlemek için iki tekneyi alıkoydu. Uluslararası nakliye yolları güvene alındıktan sonra iki tekne güvenli bir alana bırakıldı” denildi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu 30 Ağustos’ta Fars Körfezi’nde bir Amerikan insansız araca deniz güvenliğini ihlal ettiği için müdahale edildiğini ve daha sonra serbest bırakıldığını duyurmuştu.