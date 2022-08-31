Devrim Muhafızları Ordusu'ndan ABD'nin iddiasına yalanlama

Devrim Muhafızları tarafından yapılan açıklamada, "Salı günü Fars Körfezi'nde, navigasyon iletişimi kesilen bir Amerikan insansız deniz aracı, seyir halindeki ticari gemilerin ve petrol tankerlerinin geçişlerini tehlikeye sokmaması için Devrim Muhafızları Donanması'na bağlı destek gemisi tarafından kontrol edilerek çekildi." denildi.

Yapılan incelemeler sonucu Amerikalıların hatasının teyit edilği kaydedilen açıklamada, "Bu aracın İran'ın güvenliğine ve ulusal çıkarlarına yönelik herhangi bir tehdit oluşturmadığı tespit edilmesinin ardından ABD Donanması'na bu tür uygunsuz davranışların tekrarlanmaması için gerekli ikazlar yapılmıştır. Söz konusu deniz aracı, komutanlığın kararıyla serbest bırakıldı.

Birçok kez vurgulandığı gibi, ABD terör güçlerinin Fars Körfezi'ndeki varlığı, bu hassas ve stratejik bölgenin istikrarını ve güvenliğini her zaman tehlikeye atmıştır." ifadelerine yer verildi.