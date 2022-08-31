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1 Eyl 2022 00:49

Devrim Muhafızları Ordusu'ndan ABD'nin iddiasına yalanlama

Devrim Muhafızları Ordusu'ndan ABD'nin iddiasına yalanlama

Devrim Muhafızları Ordusu, Fars Körfezi'nde İran'ın insansız bir Amerikan donanması gemisini kaçırma girişiminin engellendiğini ileri süren CENTCOM terör örgütünün gülünç iddiasının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Devrim Muhafızları tarafından yapılan açıklamada, "Salı günü Fars Körfezi'nde, navigasyon iletişimi kesilen bir Amerikan insansız deniz aracı, seyir halindeki ticari gemilerin ve petrol tankerlerinin geçişlerini tehlikeye sokmaması için Devrim Muhafızları Donanması'na bağlı destek gemisi tarafından kontrol edilerek çekildi." denildi.

Yapılan incelemeler sonucu Amerikalıların hatasının teyit edilği kaydedilen açıklamada, "Bu aracın İran'ın güvenliğine ve ulusal çıkarlarına yönelik herhangi bir tehdit oluşturmadığı tespit edilmesinin ardından ABD Donanması'na bu tür uygunsuz davranışların tekrarlanmaması için gerekli ikazlar yapılmıştır. Söz konusu deniz aracı, komutanlığın kararıyla serbest bırakıldı.

Birçok kez vurgulandığı gibi, ABD terör güçlerinin Fars Körfezi'ndeki varlığı, bu hassas ve stratejik bölgenin istikrarını ve güvenliğini her zaman tehlikeye atmıştır." ifadelerine yer verildi.

News Code 1904512
https://tr.mehrnews.com/news/1904512/

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